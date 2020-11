Tra i giovani talenti di spicco del calcio mondiale, non può mancare Eduardo Camavinga, attenzionato dai migliori top club. C’è ancora tanta incertezza sul suo futuro, come riporta As Atletico Madrid, Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain seguono con grande attenzione il gioiellino del Rennes, come la Juventus. Dal canto suo, la dirigenza bianconera può far valere la carta Rugani, difensore attualmente in prestito secco al club francese.