Lainizia a guardarsi attorno per il reparto portieri che in estate potrebbe subire alcuni cambiamenti. Un nome che piace in casa bianconera è quello di Guglielmodell'Empoli. Stando a quanto riferisce Tuttosport l'Empoli l'ha pagato 8,5 milioni di euro, adesso lo valuta almeno il doppio. Una cifra considerata alta dai bianconeri, che potrebbero così virare su altri profili.