Si pensa al presente ma anche al futuro, come si conviene a un top club. La Juventus tradizionalmente non si concentra solo sugli obiettivi immediati, ma anche su prospetti giovani, i più promettenti in circolazione. Come ad esempio Tommaso Barbieri, classe 2002 del Novara che si è messo in mostra nell’ultima stagione di Serie C, attirando su di sé gli occhi di molti club europei. Come riporta Goal.com, sul gioiellino 18enne ci sarebbero Juve e Atletico Madrid, che attualmente ha mostrato un interesse più deciso e concreto per Barbieri.