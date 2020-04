L’Atletico Madrid pensa ad un restyling in attacco. Per Diego Simeone servono più gol là davanti, cosa che Joao Felix, Diego Costa e Morata non hanno garantito. Per questo, stando a quanto riporta Fichajes.net, nel mirino dei Colchoneros sarebbero finiti Cavani, Milik e Icardi. L’attaccante argentino, si sa da tempo, è nelle mire della Juventus, pronta a dare un nome alla maglia numero 9 lasciata libera in estate. L’ex Inter non è ancora certo del riscatto da parte del Paris Saint-Germain, che in ogni caso avrebbe intenzione poi di cederlo. In pole ci sarebbero proprio i bianconeri. In questo scenario, l’Atletico Madrid resta alla finestra e osserva l'evoluzione delle vicende che ruotano attorno ad Icardi.