L'Atalanta ha messo gli occhi su due obiettivi per la difesa della Juventus, entrambi in forza all'Udinese. Si tratta di Udogie e Soppy, entrambi molto apprezzati dalla dirigenza nerazzurra secondo Calciomercato.com. Soprattutto il primo - per cui l'Udinese chiede 15 milioni - era stato accostato nelle ultime settimane alla Juventus come sostituto di Alex Sandro.