L'Atalanta sta provando a chiudere in tempi brevi il colpo Emil. L'obiettivo del club bergamasco è chiudere entro il 30 giugno un affare con lo Spezia da 6-7 milioni di euro così da battere sul tempo, secondo il Corriere dello Sport, la concorrenza sul terzino classe 2000 di Juve e Inter il cui mercato in entrata, fino al 30 giugno, procederà a rilento, per questo la Dea potrebbe superare la concorrenza.