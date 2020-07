Raul Jimenez è uno dei nomi più caldi del mercato della Juventus, stando alle voci di mercato di queste settimane. Tuttavia per l'attaccante messicano del Wolverhampton c'è una concorrente importante proprio in Premier League: come rivelato dai francesi di Le10Sport.com l'Arsenal sta fortemente pensando a lui per sopperire alle eventuali partenze di Aubameyang e Lacazette (quest'ultimo piace proprio alla Juve). C'è da dire che, oltre a Jimenez, i Gunners stanno vagliando anche altri profili offensivi: Depay e Dembele del Lione, Saint-Maximin del Newcastle.