La prima offerta dell'Arsenal alla Fiorentina perè già stata preventivata in vista del prossimo gennaio. La trattativa fra club non è ancora ufficialmente partita, ma il problema più grande per i Gunners è il non gradimento del giocatore che sta pensando di aspettare fino a giugno quando anche la Juventus potrebbe rientrare in corsa. Il club inglese è però fortemente motivato all'acquisto della punta serba ed è pronta a rilanciare anche a livello economico per convincerlo. ​Stando alle ultime indiscrezioni raccontate da Sky, però, i procuratori del bomber serbo non rispondono nemmeno al telefono...