Sono ore frenetiche per quel che riguarda il futuro di Fresneda, esterno in forza al Valladolid e sul quale avrebbe messo gli occhi da tempo anche la Juventus. Bisogna agire in fretta però se si vuole arrivare ad intavolare una trattativa, dato che stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l'Arsenal sarebbe vicinissimo all'acquisto del calciatore.