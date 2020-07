1









Raul Jimenez continua a resistere e rafforzarsi tra le idee di mercato in attacco della Juventus. Che però, dal canto suo, dovrà guardarsi le spalle da una folta concorrenza. In Inghilterra non è ovviamente passata inosservata la splendida stagione del centravanti del Wolverhampton, tanto da attirare le attenzioni del Manchester United e non solo. Infatti, stando a quanto riporta Le10Sport, anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul messicano. I Gunners sono alle prese con il rinnovo di contratto di Aubameyang che tarda ad arrivare, e con le voci di mercato intorno a Lacazette, accostato anche ai bianconeri.