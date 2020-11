In casa Lione è scoppiato il caso Houssem Aouar, dopo il suo rifiuto ad allenarsi in gruppo. La Juventus, ora più che mai, osserva la le vicende, pronta a tuffarsi sul talento francese nel caso in cui si possa aprire un varco. Attenzione però alla concorrenza estera, soprattutto quella inglese, dove l’Arsenal guida la fila delle pretendenti. Come riporta il Daily Mirror, i Gunners a gennaio sarebbero pronti a presentare un’offerta all’OL per il classe ’98, dopo l’assalto fallito la scorsa estate.