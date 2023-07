Lacontinua a corteggiare Romeludel Chelsea, ma non è la sola, su Big Rom ci sarebbe ancora anche l'Inter. Stando a quanto riferisce SkySport UK, l'avrebbe messo sul piatto del Chelsea 50 milioni (Inter e Juve si son fermate a 40) che potrebbero essere pagati subito. L'offerta al giocatore, invece, si aggira intorno ai 50 milioni in due stagioni: proposta a cui il belga pare aver detto di "No", nuovamente, per ora.