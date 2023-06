Dalla fine del campionato all’approcciarsi alla finestra di mercato estiva è diventato un leitmotiv in casa. I nomi sono noti, i giocatori che hanno maggiore appeal e possibilità di portare a Torino un bel gruzzoletto sono tre:Proprio sul numero 7 bianconero si sono accesi i riflettori del Liverpool. Come riporta Gazzetta, infatti, Federico Chiesa è calciatore gradito a Jurgene anche su di lui si baserebbe la rifondazione di un club che deve ricostruire e nell’ultima stagione ha deluso. I Reds non si sono mossi in maniera ufficiale ma stanno lavorando sotto traccia.. La distanza è ampia ma un primo approccio aprirebbe la strada ad una vera e propria negoziazione. Situazione da monitorare, dunque, mentre su Chiesa c’è anche l’interessamento di. La prima è legata al rinnovo: il contratto è in scadenza nel 2025 e l’entourage del giocatore, per prolungare, chiede un ingaggio dirispetto ai 5 milioni attuali. C’è, poi, da considerare il rapporto non idilliaco cone una quadra tattica che, come visto nell’ultima stagione, è ancora lontana dall’essere trovata. Per finire, la situazione attuale della Juventus: il club è fuori dalla Champions e in un momento di difficoltà generale, ledi Chiesa possono portarlo a puntare un top club europeo.