Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, ci sono alcuni fondamentali in cui la, prossima avversaria dellain campionato, riesce a restare in scia dele a fare meglio di tutte le altre squadre di Serie A: in queste ventuno partite sono infatti ben 333 i tiri (in porta, fuori, respinti) della formazione di Vincenzo, dietro solamente ai 351 dei ragazzi di Luciano Spalletti. Nelle occasioni da gol, inoltre, il gruppo viola è già a quota 261, superato appunto solo da quello partenopeo che arriva a 284. Solo 23, però, le reti messe a segno dalla Fiorentina, che sembra dunque avere qualche difficoltà in fase realizzativa.