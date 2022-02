Il Villarreal avversario della Juventus in Champions League vince ancora in Liga, questa volta contro l'Espanyol. La squadra di Emery ha travolto per 5-1 la squadra di Barcellona. Protagonista assoluto della sfida è stato Yeremi Pino che ha segnato un poker. A segno anche Boulaye Dia. Per l'Espanyol ha provato la risposta Keidi Bare. Ora la Juventus deve più che mai stare attenta nella sfida di ritorno di Champions.