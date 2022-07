Ilfa sul serio per Nicolò. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti dellae gli Spurs per discutere del fantasista classe 1999, il cui futuro appare ancora in bilico. Il giocatore continua a dare la preferenza allaper un eventuale trasferimento già in questa sessione di mercato, ma adesso il club inglese è pronto all'offensiva, approfittando del momentaneo stallo dei bianconeri, che a questo punto devono seriamente guardarsi dal pressing degli ex Antonioe Fabio