Marko Pjaca è di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Torino. La società granata però stando a quanto riferisce Torinogranata.it potrebbe decidere di non riscattare l'attaccante croato classe 1995. La cifra fissata per il riscatto da versare nelle casse bianconere è di 6,5 milioni di euro. Pjaca dovrà convincere Juric e la dirigenza in questa seconda parte di stagione.