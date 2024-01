Martedi sera la Juve ospiterà all'Allianz Stadium il Sassuolo di Dionisi, in una sfida in cui sarà imperativo vincere, sia per la classifica ma anche per riscattare la sconfitta subita nella gara di andata. Quella però non è stata l'unica impresa dei neroverdi in questa stagione, dato che la squadra di Dionisi ha ottenuto tre delle cinque vittorie in questo campionato contro tre delle prime quattro squadre della classifica (Inter, Juventus e Fiorentina). Dato che deve suonare come un campanello d'allarme per la Juve, che è chiamata a centrare l'obiettivo senza ammissione di replica.