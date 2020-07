1









Il Sassuolo, prossimo avversario della Juve in campionato, è una vera e propria macchina da gol. Sono tre gli attaccanti in doppia cifra, Caputo con 16 gol, Berardi con 12 e Boga con 11, ma i neroverdi sono anche al secondo posto come numeri di giocatori andati a segno, con 15 totali, ultimo in ordine di tempo Raspadori contro la Lazio. A secco Manuel Locatelli, centrocampista che piace alla Juve e che, in maglia Milan, segnò anche contro i bianconeri.