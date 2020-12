Stando a quanto racconta la stampa spagnolo, David Alaba sarebbe vicino al Real Madrid. Non è un mistero, il giocatore è in rotta di collisione con il Bayern Monaco dopo non aver trovato la quadra per il rinnovo di contratto. Al netto di eventuali colpi di scena, dal primo gennaio l’austriaco è libero di accordarsi con altri club per la prossima stagione. Tra questi c’è anche la Juventus, ma al momento ci sarebbe in prima fila la società di Florentino Perez, forte della volontà del giocatore. Più defilate restano Chelsea e PSG.