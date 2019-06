Paul Pogba è tornato con prepotenza tra gli obiettivi di mercato del Real Madrid, che sembra aver rallentato la trattativa per Christian Eriksen del Tottenham. Il Manchester United, come nel caso della Juventus, non è assolutamente intenzionato a fare sconti, ma Florentino Perez potrebbe avere un asso nella manica. Secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna, infatti, il Real può inserire il cartellino di James Rodriguez nella trattativa e convincere i Red Devils a cedere Pogba.