Ferland Mendy è tra i terzini sinistri più ammirati del momento nel panorama del mercato europeo. La Juventus da tempo lo segue da vicino, ma, secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, ci sarebbe il Real Madrid in pole per il suo acquisto. La distanza tra offerta, al momento intorno ai 30 milioni di euro da parte dei Blancos, e richiesta, con il Lione che non scende al di sotto dei 50 milioni, però, è ancora evidente. I bianconeri, insomma, restano in corsa, sia per Mendy che per Marcelo, di cui potrebbe prendere il posto proprio al Real Madrid.