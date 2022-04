Mauro Icardi è stato più volte accostato alla Juventus. Il Paris Saint Germain però in estate farà ritornare alla base Arnaud Kalimuendo attaccante classe 2002 attualmente in prestito al Lens. Come riporta L'Equipe sarà lui il sostituto di Mauro Icardi che è in uscita dal club parigino. Ci sono molte estimatrici per l'ex attaccante dell'Inter.