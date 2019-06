Leonardo ha lasciato il Milan per tornare a essere il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ma non ha abbandonato un suo vecchio obiettivo nei giorni in rossonero. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, seguito con grande interesse anche dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Leonardo avrebbe contattato l'agente del serbo, Mateja Kezman, per trovare un accordo e provare a strapparlo ai bianconeri. L'ostacolo, davanti a Leonardo e alla Juventus, è sempre Claudio Lotito, da convincere con almeno 80 milioni di euro a cedere Milinkovic.