Quello di oggi è stato uno dei risvegli migliori per tutti i tifosi juventini dall'inizio del mercato. E' infatti sbarcato al quartier generale della Continassa il Fideo Angel Di Maria, accolto da una folla di tifosi festanti presenti al J Medical, dove l'argentino si sottoporrà alle visite mediche. Ma i dirigenti bianconeri stanno continuando a lavorare anche su altri fronti, come per quello che porterebbe all'esterno dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic. Stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport però, in queste ultime ore sarebbe subentrato anche il Napoli, pronto a mettere la freccia ed effettuare il soprasso su Madama.