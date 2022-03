Obiettivo della Juventus, ma non solo, per l'estate è il difensore del Torino Gleison Bremer. La richiesta di Cairo è sempre di circa 25/30 milioni di euro e in pole attualmente sembrerebbe esserci l'Inter. Tuttavia stando a quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport nel caso in cui dal Napoli partisse Kalidou Koulibaly i partenopei punterebbero sul brasiliano. Nella trattativa potrebbe venir inserito Andrea Petagna come contropartita.