Lacontinua a seguire il profilo di Kalidouper sostituire Matthijs. Stando a quanto riporta La Stampa però il Napoli valuta il senegalese 40 milioni di euro ma Aurelionon vorrebbe cederlo alla Juve. Se però non gli rinnova il contratto in scadenza nel 2023 rischia di perderlo a zero al termine della prossima stagione.