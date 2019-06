La corsa a Kostas Manolas sta entrando nel vivo. In queste ore, dopo l'inserimento forte del Milan che ha ricevuto l'ok di Mino Raiola e del giocatore, il Napoli ha deciso di fare sul serio trovando un accordo economico con il difensore greco, come fa sapere Sky Sport: contratto già pronto, dopo l'addio imminente di Raul Albiol il presidente De Laurentiis è tornato in scena trovando un'intesa totale a cifre molto alte: Manolas è soddisfatto, ha dato la sua disponibilità anche al Milan ma il Napoli ha proposto un contratto davvero importante. Adesso farà la differenza chi riuscirà a trovare un accordo con la Roma. PROPOSTA DI SCAMBIO - Come scrive Calciomercato.com, Mentre il Milan ha chiesto uno sconto sulla clausola da 36 milioni che la Roma vuole venga totalmente pagata e non è scontato, il Napoli ha proposto l'idea di uno scambio al club del presidente Pallotta: De Laurentiis e Giuntoli hanno offerto Amadou Diawara nell'operazione Manolas mentre il preferito della Roma sarebbe Dries Mertens, decisamente più difficile. Un altro nome sul tavolo è quello di Mario Rui, già giallorosso in passato. Si lavora quindi sullo scambio più cash tra Roma e Napoli, il Milan ha chiesto al giocatore di aspettare ma il Napoli spinge con un'offerta importante e l'ipotesi scambio in corso. Manolas è richiestissimo, sono ore già decisive.