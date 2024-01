Alessandro, difensore del Torino, è stato accostato anche alla Juventus come obiettivo di mercato. In prima fila però c'è il Milan, che sogna di portare il giocatore granata a Milano già in questa sessione di calciomercato. Nel frattempo, stando a quanto riferisce Tuttosport il Torino avrebbe fissato il presso del suo giovane talento. Valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro, difficile vederlo partire nel corso del mercato di gennaio.