La Juventus può gioire per aver costruito partita dopo partita un reparto difensivo molto solido, il migliore in Italia, in cui spiccano nelle posizioni centrali i vari Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral. In passato ha seguito diverse piste di mercato per guarda anche in ottica futura, come quella che ha portato a Matteo Lovato, difensore dell’Hellas Verona classe 2000. Stando a quanto riporta tuttohellasverona.it, nonostante l’arrivo di Tomori, il Milan continuare a tenere vivo l’interesse per il ragazzo.