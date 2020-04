Juventus, ma non solo. Nel futuro di Sandro Tonali regna ancora l'incertezza, in attesa che il mercato dica qualcosa in più circa la sua prossima destinazione. Il giocatore, infatti, è corteggiato da mezza Europa e anche in Italia ha le sue estimatrici: i bianconeri, appunto, l'Inter, ma anche il Milan, che sta studiando la strategia per portare a casa il talento del Brescia. Sul piatto, infatti, i rossoneri avrebbero messo tre contropartite, come riporta Calciomercato.com: Gabbia, Plizzari e Pobega, tre prodotti del vivaio milanista.