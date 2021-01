Il Milan ha messo in riga pure il Benevento nella partita delle 18 di questa prima domenica del 2021: 2-0 nonostante la temporanea inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Tonali. La squadra rossonera prosegue così il ruolino di marcia da prima in classifica e arriva nel miglior dei modi allo scontro diretto contro la Juventus in programma mercoledì sera nel posticipo del turno dell'Epifania. Col successo di Benevento, il Milan è arrivato a quota 17 partite consecutive segnando almeno due gol in Serie A: un record assoluto in continuo aggiornamento!