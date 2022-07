Nicolòtorna nel mirino del. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il classe 1999 dellaè di nuovo nella lista dei desideri dei Red Devils, pronti a mettere i bastoni tra le ruote allache al momento resta in pole. Ad ogni modo, sembra che i bianconeri possano stare tranquilli: al momento, infatti, il fantasista vuole continuare la sua carriera in Italia, tanto che, se in estate non dovessero arrivare offerte soddisfacenti ai, a settembre potrebbe tornare a discutere con i giallorossi del suo rinnovo di contratto.