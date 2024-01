L'ottima stagione di Gleisoncon lanon sta passando inosservata nemmeno in Premier League. Secondo i colleghi di Calciomercato.com, in vista della prossima stagione il difensore brasiliano è finito nel mirino del, che però dovrebbe fare i conti con le elevate richieste dei bianconeri: il cartellino del giocatore, fresco peraltro di rinnovo, è valutato almeno 70 milioni di euro, una cifra commisurata all'investimento fatto nel 2022 per strapparlo al Torino (oltre che all'Inter) e, soprattutto, alla sua continua crescita alla Continassa.