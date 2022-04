La Juventus era interessata ad Antony dell'Ajax. È forte la concorrenza. Il nuovo tecnico del Manchester United Ten Hag avrebbe richiesto espressamente il giocatore alla dirigenza. Come riporta The Sun sarebbero pronti ad offrire anche 60 milioni di euro, una cifra che difficilmente la Juventus potrebbe arrivare ad offrire. Per questo il nome di Antony che era stato un nome caldo ora si allontana da Torino.