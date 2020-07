Manchester City in pressing su Ferran Torres, nel mirino anche della Juventus. L’esterno del Valencia avrebbe già trovato l’accordo per trasferirsi a Manchester, quello che manca è l’intesa sulla valutazione del giocatore. Come riporta Marca, i Citizens si starebbero rifiutando di spingersi oltre i 35 milioni di euro per il classe 2000. Infatti, il Manchester City starebbe facendo leva sulla scadenza contrattuale (2021) per abbassare il prezzo, dal momento che da gennaio Ferran Torres sarebbe libero di accordarsi con altri club. Ha una clausola rescissoria da quasi 100 milioni, ma viste le condizioni contrattuali, il club inglese non starebbe prendendo minimamente in considerazione il pagamento di questa cifra.