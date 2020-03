Uno dei talenti più brillanti del Valencia è sicuramente Ferran Torres, che sarà impegnato nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta, occasione per osservarlo all’opera. Giovanissimo, appena 20 anni, con la maglia dei pipistrelli ha già messo a referto 5 gol e 6 assit in questa stagione. La sua qualità ha rapito tutti i maggiori top club, tra cui la Juventus che l’ha inserito tra i migliori giovani da seguire nel panorama europeo. La concorrenza, però, si preannuncia serrata. Secondo quanto riporta Ok Diario, oltre a varie pretendenti in Spagna ci sarebbe anche il Liverpool di Jurgen Klopp, sempre attento a monitorare gli enfant prodige sulla piazza.