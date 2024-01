Gleisonè certamente un perno difensivo della Juventus. Acquistato dal Torino nell'estate 2022 pagato 41 milioni di euro più 8 di bonus, legati a determinati obiettivi e condizioni. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il difensore brasiliano della Vecchia Signora è finito nel mirino della Premier League, in particolare delCerto, Madama non vuole privarsene facilmente infatti ha fissato il prezzo a partire da 70 milioni. Chiaramente trattativa impossibile per questo mercato di gennaio ma a giugno potrebbe essere un'idea. Nonostante nelle idee della Juventus ci sia quella di tenere a lungo Gleison, il recente rinnovo lo dimostra.