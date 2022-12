In queste settimane il Chelsea ha spinto per Benoît. Contatti con il Monaco portati avanti per il difensore centrale classe 2001 e prima offerta presentata: secondo quanto racconta The Athletic, la proposta del club inglese è di circa 35/40 milioni di euro, con la speranza di chiudere presto l'affare. E' la prima alternativa a Gvardiol. Nei mesi scorsi, Badiashile è stato seguito anche dalla Juventus, che ora però si sta ricostruendo e ha messo in standby alcuni affari.