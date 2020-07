Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha presentato la sfida di domani sera contro il Cagliari, ponendo l’attenzione su Joao Pedro: “C’è un giocatore, della rosa dei sardi, che sta per completare la miglior stagione della sua carriera. Si tratta dell’attaccante brasiliano Joao Pedro, autore di 18 reti in campionato, ben 11 in più rispetto al suo passato primato in Serie A. In doppia cifra c’è anche Giovanni Simeone, in gol 11 volte. Seguono a ruota Nainggolan (6), Nandez, Ceppitelli e Castro (2), Pisacane, Rog, Ragatzu, Faragò, Oliva, Cerri e Pereiro (1). Joao Pedro è anche il giocatore che ha collezionato più minuti di tutti in campo, seguito sul podio da Nandez e Simeone”.