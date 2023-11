Dopo i successi contro Frosinone e Genoa in campionato, ilatteso questa sera all'Allianz Stadium potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2021 (con Leonardo Semplici alla guida, contro Parma, Udinese e Roma in quel caso). A partire da ottobre 2023, nessuna squadra ha segnato più reti di quella sarda campionato (nove, al pari di Bologna e Roma); nello stesso periodo, però, laè l’unica a non aver subito gol.