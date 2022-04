La Juventus è alla ricerca di un profilo nuovo per l'attacco nel corso del prossimo mercato estivo. Stando alle indiscrezioni riportate da Sport il Barcellona e la Juventus sarebbero interessati a Gabriel Jesus, punta brasiliana del Manchester City, e a Darwin Nunez, attaccante uruguagio del Benfica. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un partner d'attacco per Dusan Vlahovic per la prossima stagione vista l'ormai certa partenza di Paulo Dybala.