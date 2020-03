Un tema importante in casa Juventus è la questione terzino sinistro. Tra l’idea invernale Emerson Palmieri e il quasi arrivo di Layvin Kurzawa al posto di De Sciglio, Alex Sandro alla fine è rimasto solo, chiamato spesso e volentieri agli straordinari, anche quando non era in perfette condizioni. Per questo la dirigenza bianconera si muoverà in estate in questa direzione, ma dovrà affrontare avversari ostici per i suoi obiettivi. Uno dei giocatori seguiti è Alex Telles del Porto ma, secondo quanto riporta Sport, si sarebbe registrato l’inserimento del Barcellona, pronto a soffiare l’ex Inter ai bianconeri.