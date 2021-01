Il mercato dei parametri zero è da sempre argomento di interesse per la Juventus, da cui ha sempre attinto grandi giocato (vedi Pogba). La lista degli svincolati il prossimo giugno è ampia e comprende giocatori illustri, come Aguero e Alaba, entrambi accostati alla Juventus. Come riporta Mundo Deportivo, il Barcellona vorrebbe tentare il doppio colpo, essendo entrambi in scadenza con Manchester City e Bayern Monaco.