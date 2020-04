1









La Juventus sta puntando forte per rinnovare il proprio centrocampo e l'ultimo nome sotto le luci della ribalta è quello di Arthur del Barcellona. Non sarà una trattativa facile, specialmente perché i blaugrana hanno a loro volta un obiettivo in casa Juve. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, gli spagnoli avrebbero puntato Rodrigo Bentancur, il centrocampista uruguaiano che - in questa stagione - si è ritagliato uno spazio importante nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Infatti, Bentancur è stato inizialmente provato come trequartista, poi mezzala, salvo poi entrare stabilmente nelle rotazioni, complice anche la flessione di Miralem Pjanic.