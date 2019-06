Matthjis de Ligt resta il primo obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa in ottica futura. Il difensore classe '99, che ha guidato da leader l'Ajax fino alla semifinale di Champions League, è da tempo nel mirino dei bianconeri e di Fabio Paratici, ma non solo. Il Barcellona, infatti, è pronto a tornare alla carica per De Ligt. Secondo quanto riportato da ESPN, i blaugrana sono pronti all'assalto decisivo per il talentuoso difensore già nelle prossime ore. Juventus avvisata.