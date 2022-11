Pepvuole Nicolò. In Inghilterra ne sono sicuri, ilè intenzionato a fare sul serio per il centrocampista di proprietà della, che piace tanto al tecnico spagnolo. I bianconeri, al momento, temporeggiano, convinti di voler riportare il classe 2000 a Torino già al termine della stagione. L'ex Genoa è in prestito al, dove sta trovando continuità e buone prestazioni.