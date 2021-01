Il valzer della quarta punta. Questa è la cifra sintetica del mercato di riparazione che si appresta a effettuare la Juventus. Il centravanti del Chelsea, campione del Mondo con la Francia nel 2018, è uno dei principali indiziati sul taccuino di Fabio Paratici, ma la Juve non è l'unica società ad aver messo gli occhi su di lui. Come rivela Eurosport, infatti, su Giroud c'è anche un'altra squadra londinese: il West Ham, che ha bisogno di una punta per sostituire Sebastien Haller appena venduto all'Ajax.