L'attaccante del Milan Olivierha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sulla corsa Scudetto in cui sono coinvolte Juventus ed Inter:"Scudetto? L’obiettivo è concentrarci sul percorso. Se stiamo bene e facciamo come si deve, possiamo provare ad accorciare su Juventus e Inter, che stanno giocando una grandissima stagione. Ad aprile le incontreremo entrambe, una dopo l’altra, dobbiamo arrivarci al massimo. Prima vinciamo e guadagniamo punti, poi parliamo. Per adesso è difficile pensare allo scudetto".