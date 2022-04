Steven Gerrard è stato a Marsiglia per trattare con l'entourage di Boubacar Kamara. Il giocatore era un obiettivo della Juventus. Stando a quanto riporta RMC Sports il tecnico dell'Aston Villa si è recato al Vélodrome in occasione di Marsiglia-Nantes per osservare Boubacar Kamara. La Juventus resta vigile sulla situazione.